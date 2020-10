Diocesi: Vittorio Veneto, nel fine settimana nona edizione del ciclo “Mistica, musica e medicina” dedicata a “Illuminare il presente”

“Illuminare il presente”. Questo il tema della nona edizione del ciclo di convegni nazionali “Mistica, musica e medicina” in programma sabato 17 e domenica 18 ottobre a Vittorio Veneto, nella Casa di spiritualità e cultura “san Martino di Tours”. Si tratta di appuntamenti promossi dal Centro studi Claviere e realizzati grazie alla preziosa sinergia fra diocesi e Comune di Vittorio Veneto, Provincia di Treviso e con la collaborazione dell’Istituto superiore di Scienze religiose “Giovanni Paolo I” di Belluno-Treviso-Vittorio Veneto.

Il percorso indagherà, spiegano i promotori, “le esigenze e le problematiche del tempo attuale e i possibili rimandi a quanto è riconoscibile come valido sostegno del nostro cammino”. Previsti interventi per ambito disciplinare, periodo storico, figure di valenza di culturale, coordinati da mons. Alberto Sartori, vicepreside dell’Issr “Giovanni Paolo I”. Ad aprire il convegno, oggi pomeriggio dalle 15, sarà una riflessione di don Mirko Pozzobon seguita dagli interventi di Leopoldo Sandonà e di Kety De Nardi. In serata, dalle 21, nella chiesa di santa Giustina, concerto “Stella coeli. Sete di luce del mondo”, a cura di “InUnum ensemble”.

Domani, dalle 10, saranno proposte le relazioni di Sara Salvadori, di Stefano Manera, di Elena Modena e Antonella Uliana e di Giuliana Fabris.