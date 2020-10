Economi di comunità: Cnec, il 20 e 21 ottobre in videoconferenza 60° convegno sulla missione degli enti religiosi tra memoria e profezia

“Economia ed etica. La missione degli enti religiosi tra memoria e profezia” è il tema del 60° convegno promosso il 20 e 21 ottobre dal Cnec (Centro nazionale economi di comunità), quest’anno in videoconferenza causa Covid-19. Interverranno tra gli altri: il card. João Braz de Aviz, prefetto della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica; l’economista Stefano Zamagni, presidente Pontificia Accademia scienze sociali; Luigino Bruni, professore ordinario di economia politica presso la Lumsa.

Il 2020 “segna un anno importante e significativo per la nostra associazione: il 60° della sua nascita e della sua attività, al fianco di tutti coloro che hanno la responsabilità istituzionale di amministrare e gestire il patrimonio dell’istituto religioso, ossia gli economi”, spiegano gli organizzatori in un comunicato. Durante l’emergenza sanitaria che “ha colpito la nostra vita, le nostre attività, le nostre abitudini e le nostre opere generando paura e grande smarrimento”, prosegue il comunicato, “ci sembra utile ricordare e celebrare gli eventi del passato con l’occhio rivolto al futuro”. In un mondo “sempre più complesso e disumanizzante, che rischia di ridurre la carità a pura filantropia, facendo venire meno l’anima profonda della carità cristiana che nasce dalla relazione con Dio”, è necessario riflettere su “memoria” e “profezia”. “L’impatto sociale delle nostre opere deve aiutare a ritrovare la logica del vangelo, il primato della persona, il senso della gratuità. Occorre, quindi, una formazione globale, differenziata, organica e continua. È quello – concludono i promotori – che il Cnec intende fare per il futuro”.