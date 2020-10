Ordine equestre Santo Sepolcro: le celebrazioni per la prossima festa della patrona Nostra Signora di Palestina

foto SIR/Marco Calvarese

“Terra Santa e Medio Oriente. Attualità e prospettive possibili”: è il tema della conferenza che si svolgerà il 21 ottobre prossimo (ore 18), a Roma, presso la sede dell’Ordine equestre del Santo Sepolcro (Palazzo della Rovere), promossa dal Gran Maestro dell’Ordine, il card. Fernando Filoni, nell’ambito delle celebrazioni per la festa di Nostra Signora di Palestina, patrona dell’Ordine del Santo Sepolcro, del 25 ottobre. La conferenza, tenuta da mons. Pierbattista Pizzaballa, amministratore apostolico del Patriarcato latino di Gerusalemme, sarà preceduta, la mattina alle 11, da una messa celebrata dallo stesso card. Filoni, davanti all’altare della Cattedra di San Pietro, “per le intenzioni dei cristiani e di tutti gli abitanti di Terra Santa, come anche quelle dei Cavalieri e delle Dame” dell’Ordine. Tutti gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle restrizioni imposte dalle autorità a causa della pandemia e saranno, per questo motivo, trasmessi in diretta sul sito e sulla pagina Facebook del Gran Magistero. La riunione autunnale del Gran Magistero si svolgerà – via streaming – il 22 ottobre, con il coordinamento del Governatore generale, Leonardo Visconti di Modrone.