Terra Santa: Milano, dal 22 ottobre le Giornate di archeologia, arte e storia del Vicino e Medio Oriente

Si svolgeranno dal 22 al 24 ottobre le Giornate di archeologia, arte e storia del Vicino e Medio Oriente, promosse dalla Fondazione Terra Santa e dallo Studio Biblico dei francescani a Gerusalemme. Giunte alla loro sesta edizione, per la prima volta saranno trasmesse anche in live streaming. I convegni e le iniziative connesse si terranno come tradizione a Milano. Diversi i temi degli appuntamenti di quest’anno, che rispecchiano storia e contenuti della rivista Terrasanta, fondata a Gerusalemme nel 1921 e che celebra perciò i suoi cento anni: Luoghi santi, archeologia, Chiese d’Oriente, minoranze etniche e religiose della regione, arte, viaggi e pellegrinaggi. Il programma prevede, tra i vari appuntamenti, un convegno sul Santo Sepolcro di Gerusalemme (giovedì 22 ottobre, 14.30-17.30), la mattina di venerdì 23 ottobre (9-13) sarà dedicata alle minoranze etniche e religiose nel Medio Oriente, con approfondimenti di taglio storico e geopolitico. Tra i relatori Andrea Riccardi, docente di Storia e fondatore della Comunità di Sant’Egidio, e Lorenzo Cremonesi, inviato del Corriere della Sera. Sabato 24 ottobre (10-13) le Giornate si concluderanno con un incontro sul tema del viaggio, “Homo religiosus, homo viator” con il filosofo Roberto Mancini. Seguirà la presentazione di alcuni cammini, in Italia e in Terra Santa, ancora poco conosciuti: la Romea Strata, il Cammino dei primi martiri francescani, il Sentiero del discepolo da Nazaret a Gerusalemme. La sede unica dei lavori sarà l’Auditorium del Museo dei Cappuccini, (via A. Kramer 5, Milano). Il 24 ottobre, al termine delle Giornate, sarà inaugurata una esposizione di oggetti artistici legati alla basilica di Gerusalemme.