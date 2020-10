Giornata missionaria mondiale: card. Tagle, “partecipare alla colletta per sostenere i missionari”

“L’impegno missionario di ogni battezzato e parte costitutiva dell’identità del credente”. Perciò “tutti siamo chiamati ad annunciare il Vangelo, mediante la testimonianza, la parola, la vita e la carità”. Lo ricorda il cardi. Luis Antonio Tagle, arcivescovo di Manila e prefetto della Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli, nel suo videomessaggio, in spagnolo e in inglese, in vista della Giornata missionaria mondiale che si celebra in tutte le Chiese domani, 18 ottobre. Il card. Tagle ricorda che “il Papa offre appoggio spirituale e materiale ai missionari”, per questo motivo è importante che i credenti partecipino alla colletta mondiale per la missione. “Attraversiamo un tempo con sfide molto forti che possono portarci a ripiegarci solo su noi stessi – osserva il porporato –. Noi auspichiamo che la missione possa continuare per fare in modo che i missionari portino il loro aiuto alle persone che più hanno bisogno”.