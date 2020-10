Diocesi: Larino, in festa per san Pardo. In serata messa del vescovo De Luca e benedizione alla città con le reliquie del patrono

Ricorre oggi la festa liturgica di San Pardo, patrono di Larino e diocesi. Al termine del settenario di preparazione, nel corso della giornata vengono celebrate quattro messe: dopo quella delle 8, altre sono in programma alle 11, alle 18 e, infine, alle 20. La celebrazione delle 18 sarà presieduta dal vescovo di Termoli-Larino, mons. Gianfranco De Luca, e sarà trasmessa sulla pagina Facebook e sul canale Youtube della comunità pastorale di Larino. Al termine della funzione il vescovo impartirà la benedizione alla città con le reliquie del santo patrono dal sagrato della cattedrale. Tutto avverrà nel rispetto delle disposizioni per l’emergenza sanitaria in corso. Sarà predisposto un opportuno servizio d’ordine.