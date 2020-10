Assegno unico: De Palo (Forum famiglie), “avvio è un’ottima notizia, ora il Governo dia alle famiglie roadmap chiara”

“L’avvio dell’assegno unico e universale, proposta che da tre anni il Forum delle associazioni familiari porta avanti dialogando con tutti i partiti e i leader del mondo politico nazionale, è un’ottima notizia”. Così il presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, Gigi De Palo, commenta l’annuncio del premier Conte che ha confermato che l’assegno unico sarà operativo nel 2021. “Saremmo stati più contenti se, anche a causa dello spettro di possibili nuove restrizioni legate alla pandemia, tutto fosse partito già da gennaio 2021”, aggiunge De Palo: “D’altra parte, per noi è importante che finalmente si sia messa mano a una riforma concreta che mette al centro le famiglie”. “Adesso – prosegue il presidente nazionale del Forum – le famiglie chiedono al Governo tempi certi di messa a regime, la conferma che ci saranno indubbi vantaggi per un gran numero di famiglie e comunque che nessuno perderà un centesimo rispetto all’esistente e che l’assegno avrà caratteristiche di universalità senza penalizzazioni per il ceto medio”. “Attendiamo – e non è cosa secondaria – di conoscere i parametri in base ai quali questo contributo verrà erogato. Si tratta di una misura che il Forum ha fortemente voluto e per la concretizzazione della quale ha lavorato sodo”, conclude De Palo: “Ecco perché ora è necessaria una roadmap che chiarisca alle famiglie come e perché questa riforma faciliterà loro la vita”.