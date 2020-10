Diocesi: Cremona, il 20 ottobre in cattedrale messa con il vescovo per l’inizio dell’anno scolastico

Messa di inizio anno scolastico, nel pomeriggio di martedì 20 ottobre, nella cattedrale di Cremona. Alla celebrazione, che alle 17 sarà presieduta dal vescovo Antonio Napolioni, prenderanno parte i dirigenti, i docenti, il personale e gli studenti degli istituti di ogni ordine e grado della provincia di Cremona. A invitarli – si legge in una nota della diocesi – il dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale, Fabio Molinari, promotore dell’iniziativa in concerto con l’Ufficio diocesano per la Pastorale scolastica diretto da don Giovanni Tonani. A tutti i partecipanti sarà chiesto di indossare la mascherina e rispettare le norme di distanziamento previste all’interno della Cattedrale di Cremona. Proprio per tale motivo, dato il limite di capienza della chiesa, potrà essere presente solo una rappresentanza del mondo della scuola. Per permettere comunque a tutti di poter partecipare a questo significativo momento comunitario all’inizio di un anno scolastico caratterizzato da una situazione di difficoltà, la messa sarà trasmessa in diretta sui canali web della diocesi: il portale www.diocesidicremona.it, la pagina Facebook e il canale YouTube ufficiali.