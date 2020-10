Diocesi: Tivoli, domani inaugurazione di un monumento a S. Giovanni Paolo II con messa e benedizione del vescovo Parmeggiani

In prossimità del 22 ottobre, memoria liturgica di San Giovanni Paolo II, domenica 18 ottobre, nell’anno centenario della nascita di Papa Wojtyla, mons. Mauro Parmeggiani, vescovo di Tivoli e di Palestrina, benedirà un monumento in onore del Pontefice – un busto in marmo di Carrara alto 155 cm, profondo 150 cm e largo 95 cm – opera del maestro Oliviero Rainaldi, in località Prataglia, nel Comune di Cervara di Roma, nel territorio della diocesi di Tivoli.

L’iniziativa, nata diversi anni or sono, “intende ricordare – si legge in un comunicato – come ogni primo giovedì di giugno San Giovanni Paolo II amasse recarsi sull’altopiano di Prataglia, a 1.200 mt di altezza e a soli 40 km da Roma, per compiere una delle sue note immersioni nella natura e tra la gente semplice del luogo. L’opera di Rainaldi, infatti, verrà posta all’inizio dell’itinerario che Papa Giovanni Paolo II amava percorrere a piedi sull’altopiano di Prataglia”. Alle 11 di domani, mons. Parmeggiani in Località Prataglia, nei pressi dell’Ostello, celebrerà la messa all’aperto cui seguirà la benedizione del monumento.