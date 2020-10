Diocesi: Molfetta, al via il 23 ottobre il convegno pastorale. “Una Chiesa che vive in mezzo alle case dei suoi figli”

“La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa” e “Parrocchia missionaria. Chiesa che vive in mezzo alle case dei suoi figli. Riflessione comunitaria e proposte operative a partire dal Programma pastorale diocesano 2020/21”. Questi i due temi al centro quest’anno del convegno pastorale della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, presieduto dal vescovo Domenico Cornacchia, che si svolgerà in due momenti: il primo a livello diocesano (23 ottobre) e il secondo a livello cittadino (28 ottobre). “Per le misure di sicurezza imposte dall’emergenza Coronavirus – fa sapere la diocesi in una nota diffusa oggi –, al convegno (sia al momento diocesano sia a quello cittadino) sono invitati a partecipare i sacerdoti, i diaconi, i religiosi e le religiose, i componenti del Consiglio pastorale diocesano e della Consulta diocesana per le aggregazioni laicali, e cinque laici per parrocchia e per associazione diocesana e cittadina extraparrocchiale.