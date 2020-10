“A Sua Immagine”: 17 e 18 ottobre. Patto globale per l’educazione, Giornata missionaria con testimonianza di padre Maccalli e il Vangelo con don Goccini

Global Compact on Education e Giornata missionaria mondiale. Sono questi i due appuntamenti al centro delle puntate di “A Sua Immagine”, sabato 17 e domenica 18 ottobre su Rai Uno. Il programma, in onda da oltre vent’anni, è prodotto dalla Rai e dalla Conferenza episcopale italiana, firmato da Laura Misiti e Gianni Epifani, con la conduzione di Lorena Bianchetti.

Nel dettaglio. Nella puntata in onda oggi dalle 15.30 su Rai Uno, “Insieme a Papa Francesco”, il focus settimanale dedicato agli avvenimenti della vita del Pontefice, affronterà il tema dell’educazione, centrale nell’insegnamento del Papa e nel dialogo con il mondo. In settimana Francesco con un videomessaggio ha ribadito l’invito è a sottoscrivere un Patto Globale, per generare un cambiamento di mentalità su scala planetaria attraverso l’educazione. Verrà ripercorsa la storia di Lucia, mamma di Emanuele, il ragazzo brutalmente ucciso da un branco di giovani tre anni fa. Ospiti di Lorena Bianchetti saranno il giornalista Giovanni Floris, la vaticanista Vania De Luca e don Davide Banzato dell’Associazione Nuovi Orizzonti. Nel corso della puntata spazio anche a “Le ragioni della speranza” dedicato al commento del Vangelo della domenica: don Giordano Goccini, parroco di Novellara, incontrerà don Alberto Ravagnani, giovane prete di Busto Arsizio che durante i mesi del lockdown si è inventato youtuber per raggiungere i giovani che non potevano frequentare l’oratorio: dal suo racconto emergerà come attraverso i social media si può parlare di Gesù.

Alla Giornata mondiale missionaria è dedicato il talk domenicale di “A Sua Immagine”, in onda domani, alle 10.30 in diretta su Rai Uno. Di come “Essere missionari oggi” ne parleranno con Lorena Bianchetti Giovanni Dall’Oglio, di medici con l’Africa Cuamm, Gianni Valente, giornalista dell’Agenzia Fides, Giovanni Rocca, segretario nazionale Missio Giovani. In collegamento Skype racconterà la sua esperienza padre Gigi Maccalli, il missionario liberato una decina di giorni fa in Mali dopo due anni di prigionia. Dall’India, invece, interverrà padre Thathireddy, sacerdote salesiano responsabile della comunità indiana di Hyderabad.

Come di consueto alle 10.55, dopo il notiziario di con Paolo Balduzzi, la linea passerà alla santa messa, in diretta su dalla Cattedrale di Lamezia Terme (Cz), per la regia tv di Michele Totaro e il commento di Orazio Coclite. Alle 12, come ogni domenica, l’ascolto e il commento dell’Angelus recitato da Papa Francesco dalla finestra del Palazzo Apostolico su piazza San Pietro.