Carlo Acutis: Assisi, celebrazioni nel santuario della Spogliazione. Lunedì arriverà il nuovo prefetto mons. Semeraro

Il nuovo prefetto della Congregazione delle Cause dei santi, mons. Marcello Semeraro, celebrerà lunedì 19 ottobre alle 18 la messa nella chiesa di Santa Maria Maggiore-santuario della Spogliazione di Assisi, dove è sepolto il beato Carlo Acutis. Intanto oggi, nella chiesa di Santa Maria Maggiore-santuario della Spogliazione, il vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, mons. Domenico Sorrentino, ha presieduto la santa messa concelebrata da una rappresentanza del presbiterio diocesano. Presente il sindaco di Assisi, Stefania Proietti. “In questo santuario il giovane Francesco e il giovane Carlo parlano insieme – ha detto il vescovo –, fanno una sorta di alleanza al di là dei secoli che li separano. Sono entrambi capaci di parlare il linguaggio dei giovani che è il linguaggio dell’originalità, dell’autenticità. I giovani – ha aggiunto – sono desiderosi di originalità e tante volte, per ottenerla, sbagliano via finendo per essere, come diceva Carlo, delle fotocopie, delle mode. Carlo e Francesco vogliono parlare ai giovani con il loro linguaggio per dire che di essere gioiosi, felici, originali, ma per la via giusta che è la via di Gesù. Dobbiamo pertanto fare in modo che questo loro linguaggio arrivi ai giovani”.