Venezia83: Università Cattolica, dal 7 al 9 settembre alla Mostra del cinema

Dal 7 al 9 settembre l’Università Cattolica parteciperà a tre incontri nell’Hotel Excelsior del Lido all’interno della 83ª Mostra del cinema di Venezia. “Corti in carcere, e fuori dal carcere” è il titolo del primo incontro promosso dall’Alta scuola in media, comunicazione e spettacolo (Almed) in collaborazione con la Fondazione Ente dello spettacolo, che si terrà lunedì 7 settembre nella sala tropicana alle 14. In questa occasione saranno presentati tre cortometraggi che affrontano la questione della giustizia sociale attraverso l’ingresso nelle carceri di cultura e arte realizzati dagli allievi del master “Ideazione e produzione audiovisiva, cinematografica e per i media digitali”. All’evento parteciperanno mons. Davide Milani, presidente Fondazione ente dello spettacolo, Mariagrazia Fanchi, direttrice Alta scuola in Media, comunicazione e spettacolo dell’Università Cattolica e presidente Lombardia Film Commission, Massimo Locatelli, direttore Master Almed. Martedì 8 settembre alle 14 nello spazio incontri biennale sarà presentato il rapporto 2026 “Gender Balance in Italian Film Crews”, redatto da Università Cattolica nell’ambito degli accordi con il ministero della Cultura. Mercoledì 9 l’evento “Ricordi di cinema” è un omaggio dedicato a chi ha vissuto il cinema nella sua totalità. L’iniziativa si fonda su un importante lavoro di digitalizzazione condotto dall’Università Cattolica nell’ambito del progetto “Prin 2020 Cinex. Practices and Politics of Italian Cinema Exhibition”.

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