Migranti: da inizio anno sbarcate 19.497 persone sulle nostre coste. Oltre 2.900 ad agosto. Quasi 131mila persone accolte in tutta Italia

Sono finora 19.497 le persone migranti sbarcate sulle coste da inizio anno. Nello stesso periodo, lo scorso anno furono 42.693 mentre nel 2024 furono 42.006. Il dato è stato diffuso dal ministero degli Interni, considerati gli sbarchi rilevati entro le 8 di questa mattina. Il totale delle persone arrivate via mare in Italia ad agosto è pari a 2.930. L’anno scorso, in tutto il mese, furono 6.146, mentre nel 2024 furono 8.526.

Dei quasi 19.500 migranti sbarcati in Italia nel 2026, 5.198 sono di nazionalità bangladese (26,7%), sulla base di quanto dichiarato al momento dello sbarco; gli altri provengono da Somalia (2.294, 11,8%), Algeria (2.039, 10,5%), Sudan (1.620, 8,3%), Pakistan (1.376, 7,1%), Egitto (1.253, 6,4%), Eritrea (1.112, 5,7%), Tunisia (991, 5,1%), Mali (375, 1,9%), Nigeria (346, 1,8%), Iran (299, 1,5%), Etiopia (271, 1,4%), Costa d’Avorio (257, 1,3%), Guinea (241, 1,2%), Sud Sudan (226, 1,1%) a cui si aggiungono 1.601 persone (8,2%) provenienti da altri Stati o per le quali è ancora in corso la procedura di identificazione.

Fino ad oggi sono stati 3.848 i minori stranieri non accompagnati ad aver raggiunto il nostro Paese via mare. Il dato è aggiornato a oggi, lunedì 31 agosto. I minori stranieri non accompagnati sbarcati sulle coste italiane lungo tutto il 2025 sono stati 12.177, 8.752 nel 2024, 18.820 nel 2023, 14.044 nel 2022, 10.053 nel 2021, 4.687 nel 2020, 1.680 nel 2019, 3.536 nel 2018 e 15.779 nel 2017.

Dal 1° gennaio al 27 agosto 2026 i migranti rimpatriati sono 5.754, dei quali 4.931 con rimpatri forzati e 833 con rimpatri volontari assistiti. Negli anni scorsi sono stati complessivamente 6.772 in tutto il 2025 (il 10,2% rispetto al numero di persone sbarcate) e 5.704 nel 2024 (8,6%).

Per quanto riguarda la presenza di migranti in accoglienza, i dati diffusi parlano di 127.321 persone su tutto il territorio nazionale di cui 87.159 nei centri di accoglienza, 579 negli hot spot (560 in Sicilia e 19 in Calabria) e 39.583 nei centri Sai. La Regione con la più alta percentuale di migranti accolti è la Lombardia (13%, in totale 16.078 persone), seguita da Lazio ed Emilia Romagna (9%), Sicilia, Piemonte e Campania (8%).

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