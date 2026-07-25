Diocesi: Macerata, inaugurata la mostra “Francesco magnifica humanitas crocefissa”

Inaugurata al museo diocesano “La Misericordia” di Macerata l’esposizione “Francesco magnifica humanitas crocefissa”. L’iniziativa è promossa dalla Conferenza Episcopale Marchigiana in collaborazione con la Regione Marche. Dal 24 luglio fino al 10 gennaio, l’esposizione rende visibile il patrimonio culturale legato alla figura di San Francesco attraverso le opere conservate nella diocesi in occasione dell’ottavo centenario dalla morte del Santo. La mostra svela soprattutto i capolavori attualmente custoditi nei depositi o negli edifici chiusi a causa del sisma e non ancora riaperti al pubblico. Le opere selezionate per l’esposizione spaziano tra diverse tipologie: dalla pala lignea della fine del Quattrocento di Ludovico Urbani ai dipinti seicenteschi conservati presso la sede di Recanati del Museo diocesano. Il percorso include dipinti e sculture raffiguranti San Francesco e i suoi seguaci, figure che hanno lasciato nel territorio una profonda eredità di humanitas. Esposta, inoltre, una piccola serie di ex-voto che attestano l’intercessione e la vicinanza dei santi francescani, tra cui il Beato Benvenuto, il Beato Pietro da Treia e il Beato Tommaso da Tolentino. Il cuore della mostra è tuttavia rappresentato da un raro e raffinato nucleo di oggetti in vetro dorato e graffiato risalenti ai primi secoli della tradizione francescana. Sarà possibile visitare la mostra nei giorni venerdì e sabato dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.00 fino al 1° novembre, poi su prenotazione.

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