Diocesi: Como, il card. Cantoni annuncia il percorso pastorale dei prossimi mesi

Con una lettera alla diocesi il card. Oscar Cantoni, vescovo di Como, presenta un percorso che, tra settembre e dicembre, offrirà occasioni di preghiera, formazione e confronto per accompagnare la vita della Chiesa comense. Il l primo appuntamento è in programma venerdì 4 settembre, a Sondrio, nel giorno della memoria liturgica del beato Nicolò Rusca. Presbiteri e diaconi vivranno una mattinata di spiritualità che inizierà nella Collegiata con la preghiera dell’Ora media e una meditazione. Successivamente, all’Istituto Salesiano “Don Bosco”, sarà presentata e commentata la lettera dei Vescovi lombardi rivolta ai presbiteri, frutto del convegno dei Consigli presbiterali delle diocesi della Lombardia. Il 19 settembre, a Morbegno (SO), si terrà la Terza Assemblea del Popolo di Dio, alla presenza dei ministri ordinati, delle persone consacrate e dei rappresentanti del laicato, in particolare dei Consigli pastorali di vicariato. In quell’occasione saranno consegnati gli orientamenti pastorali per il nuovo anno, dedicati al tema “La dimensione missionaria della vita cristiana”, accompagnati da alcune testimonianze. Il percorso proseguirà martedì 6 ottobre, nel Seminario vescovile di Como, con l’incontro riservato a presbiteri e diaconi, durante il quale gli orientamenti pastorali saranno ripresi e approfonditi attraverso un momento di dialogo. La parte conclusiva della lettera è dedicata agli incontri intervicariali, che il card. Cantoni propone in vista della conclusione del proprio ministero episcopale nella diocesi di Como. Gli appuntamenti, distribuiti tra ottobre e dicembre, saranno occasione di preghiera, rilettura del cammino compiuto e preparazione all’accoglienza del nuovo Vescovo. “Sarà un’occasione – scrive il porporato – per pregare insieme, fare sintesi e rivisitare il cammino compiuto in questi anni, in preparazione all’accoglienza del nuovo Vescovo”. La lettera si conclude con un augurio rivolto a tutta la comunità diocesana affinché il tempo estivo sia “occasione di serenità e di rigenerazione, in vista della ripresa delle attività pastorali”.

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