Sport e natura: a Roccaraso “Tip Top Mountain” per rafforzare autonomia e inclusione delle persone con disabilità

Portare lo sport nella natura per favorire autonomia, benessere e partecipazione. È l’obiettivo di “Tip Top Mountain: Sport e Natura”, il progetto promosso dal ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, con la partecipazione della Fisdir, che ha preso il via a Roccaraso, in Abruzzo. L’iniziativa propone un percorso di attività sportive in ambiente montano rivolto alle persone con disabilità, con l’intento di valorizzare lo sport come strumento di crescita personale, sviluppo delle capacità motorie e rafforzamento delle relazioni sociali. La presentazione del progetto si è svolta all’Hotel Reale di Roccaraso alla presenza di partecipanti, famiglie, tecnici e rappresentanti delle istituzioni. La delegata Fisdir Abruzzo, Monica Ciaramellano, ha illustrato un programma che punta a stimolare nei ragazzi curiosità, spirito di esplorazione e fiducia nelle proprie capacità attraverso esperienze a contatto con la montagna. Il presidente del Comitato italiano paralimpico Abruzzo, Mauro Sciulli, ha sottolineato il valore di iniziative capaci di unire pratica sportiva, formazione e piena inclusione nella comunità. La prima giornata ha visto i partecipanti impegnati nel tiro con l’arco e in un percorso avventura, attività che hanno richiesto concentrazione, equilibrio e collaborazione. Tra sfide e nuove esperienze, i ragazzi hanno potuto misurarsi con i propri limiti e scoprire nuove potenzialità. Il progetto proseguirà nei prossimi giorni con altre attività sportive e naturalistiche, confermando l’impegno della FISDIR nella promozione di percorsi dedicati alle persone con disabilità intellettive e relazionali, attraverso lo sport come occasione di autonomia, incontro e crescita.

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