Diocesi: Udine, cento giovani in pellegrinaggio sui passi di San Francesco

Saranno un centinaio i ragazzi della diocesi di Udine che parteciperanno al pellegrinaggio organizzato la Pastorale giovanile in occasione dell’800° anniversario della morte di San Francesco che si svolgerà dal 27 luglio al 1 agosto. “Quando pensiamo a San Francesco ci viene subito in mente Assisi, ma una parte della sua vita, soprattutto negli ultimi anni, si è svolta nel reatino – afferma Elena Geremia, segretaria dell’Ufficio diocesano di Pastorale giovanile –. Sarà un’occasione per approfondire la figura del Santo, in questo anno particolarmente significativo, in cui ricordiamo gli ottocento anni della sua morte”. Sono dodici le parrocchie e collaborazioni pastorali che hanno aderito all’esperienza. Ad accompagnare i ragazzi ci saranno l’arcivescovo mons. Riccardo Lamba, il direttore della Pastorale giovanile e altri quattro sacerdoti. “Dormiremo in sacco a pelo, in alloggi semplici – racconta Geremia –. È una scelta che richiama lo spirito dei Giubilei e delle Giornate mondiali della gioventù, privilegiando la condivisione e l’essenzialità”. Ma anche lo stile di povertà francescana. Il cammino prevede anche una tappa a L’Aquila. Nel 50° anniversario del terremoto del Friuli, sarà l’occasione per ascoltare la testimonianza di chi ha vissuto quella tragedia più di recente e riflettere su come si possa ricominciare dopo ferite, esteriori e interiori. Il programma alternerà momenti di preghiera, visite e condivisione. Tra gli incontri è previsto anche quello con la comunità di Mondo X, realtà che accompagna persone segnate da dipendenze e altre fragilità, testimoniando percorsi concreti di rinascita.

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