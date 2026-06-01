Persone con disabilità: Lega del Filo d’Oro, presentata ufficialmente la nuova sede territoriale a Rende

(Foto Lega del Filo d'Oro)

È stata presentata ufficialmente venerdì 29 maggio, a Rende (Cs), la nuova sede territoriale della Lega del Filo d’Oro, punto di riferimento in Calabria per le persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale e le loro famiglie.

Il simbolico taglio del nastro si è tenuto presso la nuova sede di Via Sant’Umile da Bisignano 17, alla presenza dei rappresentanti della Fondazione e delle istituzioni locali.

“L’apertura della nuova sede di Rende rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita della Lega del Filo d’Oro sul territorio nazionale: essere presenti oggi in Calabria significa rafforzare la nostra capacità di risposta e rendere sempre più accessibili i servizi alle persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale e alle loro famiglie – ha dichiarato Rossano Bartoli, presidente della Fondazione Lega del Filo d’Oro –. La presenza dell’Ente in tredici regioni testimonia un impegno concreto nel costruire una rete vicina alle persone, capace di accompagnare i percorsi di vita di chi non vede e non sente, valorizzando la collaborazione con istituzioni ed enti del territorio. Per la Lega del Filo d’Oro, ogni traguardo raggiunto non è un punto d’arrivo, ma uno slancio verso il futuro e le nuove sfide da affrontare. È un impegno che portiamo avanti con spirito di servizio, ispirati dalle parole di Sabina Santilli: ‘Avanti e buon coraggio, senza mai tirarsi indietro’”.

La nuova sede territoriale di Rende è il primo presidio della Lega del Filo d’Oro in Calabriae nasce con l’obiettivo di offrire un punto di riferimento sul territorio per le persone sordocieche e le loro famiglie lavorando in collaborazione con le risorse del territorio. Questo grazie alla presenza in loco di una Assistente Sociale e di un Operatore Territoriale e della consulenza di professionisti e tecnici del Centro Nazionale dell’Ente. Attualmente, la Sede segue 22 utenti, tra bambini, giovani e adulti e può contare sull’impegno di 9 volontari attivi, che supportano le attività quotidiane e contribuiscono a rafforzare la rete di vicinanza e sostegno.

La Lega del Filo d’Oro ha scelto con determinazione di investire sul potenziamento della propria presenza sul territorio nazionale sia nell’aspetto quantitativo, aumentando cioè il numero delle Sedi, sia dal punto di vista qualitativo, potenziando i servizi offerti, al fine di garantire una risposta tangibile alle richieste provenienti dalle famiglie delle persone con sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale.

Oggi, con la nuova sede in Calabria, la Fondazione è presente in tredici regioni sul territorio nazionale.