Pace: Rondine, YouTopic Fest 2026 riceve la Medaglia del Presidente della Repubblica

YouTopic Fest 2026, il Festival internazionale sul conflitto promosso da Rondine Cittadella della Pace, ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica, destinata dal Capo dello Stato quale premio di rappresentanza all’iniziativa in programma ad Arezzo da giovedì 4 a domenica 7 giugno 2026 con il titolo “Inquietudine. Come custodire la scintilla dell’umano?” “Ricevere la Medaglia del Presidente della Repubblica per questa edizione di YouTopic Fest è per Rondine un onore profondo e una responsabilità ancora più grande – dichiara Franco Vaccari, presidente e fondatore di Rondine –. Dopo la visita del presidente Sergio Mattarella alla Cittadella lo scorso anno, questo nuovo riconoscimento ci conferma che educare alla pace, oggi, significa custodire l’umano anche dentro l’inquietudine del nostro tempo”. I quattro giorni “disarmanti” di YouTopic Fest, rende noto Rondine, prenderanno il via giovedì 4 giugno con la Marcia (10 km.) “In Cammino per la Pace”, da Arezzo a Rondine Cittadella della Pace, al termine della quale si aprirà ufficialmente YouTopic Fest 2026. L’arrivo a Rondine sarà accompagnato da atlete e atleti paralimpici e dall’accoglienza delle studentesse e degli studenti internazionali della World House, giovani provenienti da luoghi segnati dal conflitto che a Rondine imparano ogni giorno a trasformare la distanza in relazione. YouTopic Fest 2026 si concluderà domenica 7 giugno con “Destinazione Pace. Musica e voci dal mondo insieme contro le guerre”: una giornata testimonianze e soprattutto tanta di musica. Sul palco Folco Terzani che porterà il suo contributo di parole e riflessione inoltre Amara, Giovanni Caccamo con Oida – Orchestra Instabile di Arezzo, diretta dal M° Valter Sivilotti; Interverrà anche Lorenzo Jovanotti come ha ricordato pochi giorni fa sui social invitando i suoi fan: “Venite a vedere come si costruisce la pace da un piccolo progetto, come si formano uomini e donne di pace, leader di pace, che in questo tempo sono così necessari”. Uno spettacolo unico per sostenere i percorsi di pace di Rondine che vedrà la conduzione di Eva Crosetta. Prenotazioni e informazioni sono disponibili su Rete del Dono – Destinazione Pace: https://www.retedeldono.it/festa-finale-youtopic

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