Germania: Associazione cattolica giovanile, “invece di divieti, spazi digitali sicuri per bambini e ragazzi”

L’Associazione cattolica giovanile tedesca (KjG) si oppone a un divieto generalizzato dei social per bambini e ragazzi. Invece di divieti, l’associazione chiede che si promuovano spazi digitali sicuri, il rafforzamento dell’alfabetizzazione mediatica e una chiara regolamentazione politica delle piattaforme, secondo quanto dichiarato dalla KjG durante la sua conferenza nazionale. Anche i bambini e i ragazzi “hanno bisogno di protezione e di partecipazione nella sfera digitale”. I bambini e i giovani “crescono in un mondo digitale in cui gli spazi analogici e digitali sono strettamente interconnessi”, si legge nella dichiarazione. La Conferenza federale del KjG ha esortato i politici a responsabilizzare maggiormente le aziende dei social media. Le piattaforme “devono essere progettate in modo tale da proteggere meglio i giovani utenti da contenuti problematici, meccanismi manipolativi e rischi digitali”. “I bambini e i giovani devono essere inclusi nel dibattito politico sui social media”, afferma la risoluzione del KjG: una singola misura, come il divieto dei social media, non è sufficiente.

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