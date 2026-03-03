Leone XIV: “sta aumentando l’odio nel mondo, cercare soluzioni senza le armi”

“Pregare per la pace, lavorare per la pace, meno odio. Sempre sta aumentando l’odio nel mondo”. Papa Leone XIV ha rivolto questo appello a un gruppo di giornalisti fuori da Villa Barberini, a Castel Gandolfo, dove ha trascorso il consueto giorno di riposo. Il Pontefice è tornato a chiedere la fine delle ostilità in Medio Oriente a quattro giorni dall’attacco di Usa e Israele all’Iran. Dall’inizio dell’offensiva del 28 febbraio si contano centinaia di vittime, mentre Teheran ha risposto con missili contro Israele e basi statunitensi in Qatar, Bahrein, Kuwait ed Emirati Arabi Uniti. Il Papa ha invitato a “cercare veramente di promuovere il dialogo” e “cercare soluzioni, senza le armi, per risolvere i problemi”. Le parole rilanciano l’appello pronunciato all’Angelus di domenica 1° marzo, quando Leone XIV aveva detto: “La stabilità e la pace non si costruiscono con minacce reciproche, né con le armi, che seminano distruzione, dolore e morte, ma solo attraverso un dialogo ragionevole, autentico e responsabile”.

