Lavoro: Coldiretti Campania, mercoledì migliaia di agricoltori a Napoli per dire basta agli inganni del codice doganale e chiedere trasparenza in etichetta

(Foto Coldiretti Campania)

Dire basta agli inganni del codice doganale che sottraggono reddito e opportunità di lavoro e sviluppo all’agricoltura del Meridione e chiedere un’etichettatura all’Europa per dare trasparenza e sicurezza agli acquisti dei cittadini. Sono alcuni dei temi principali al centro della mobilitazione che mercoledì 4 marzo vedrà migliaia di agricoltori della Coldiretti in assemblea a Napoli assieme al presidente Ettore Prandini, al segretario generale Vincenzo Gesmundo e al presidente di Coldiretti Campania Ettore Bellelli. Interverrà anche il ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida.

L’appuntamento è dalle ore 9.30 al Palapartenope in via Vincenzo Barbagallo 115/b, nel quartiere di Fuorigrotta a Napoli.

Per l’occasione sarà allestita la mostra “Gli inganni del codice doganale e di un’etichetta non trasparente” che, dalla tradizionale “pummarola” all’olio extravergine d’oliva, rivelerà i trucchi con i quali prodotti stranieri, spesso extra Ue, di bassa qualità vengono italianizzati grazie a lavorazioni anche minime per essere esportati all’estero come Made in Italy, sfruttando l’attuale normativa comunitaria. Oltre a far vedere come riconoscere un’etichetta trasparente da una dove non si riesce a risalire all’origine del prodotto.