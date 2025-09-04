Spiritualità: domenica 7 settembre il Motopellegrinaggio di pace, amicizia e solidarietà Cardito-Scauri

(Foto Eproca)

Si terrà domenica 7 settembre il Motopellegrinaggio di pace, amicizia e solidarietà Cardito-Scauri per la consegna della reliquia di San Giovanni Paolo II e l’omaggio al neo santo Carlo Acutis.

La partenza dei centauri della solidarietà è prevista dal piazzale Esso di Cardito per le ore 9.15 per raggiungere Scauri alle ore 10.30.

L’evento è organizzato dall’associazione no profit Eproca, presieduta dal giornalista Raffaele Mugione, in collaborazione con la chiesa di Sant’Albina di Scauri, guidata da don Antonio Cairo, dal santuario di San Biagio V.M. di Cardito, retto da don Nicola Mazzella, e dal Motoclub Amici del Sabato Notte, presieduto da Giacomo Mauriello, che da sempre partecipa a queste iniziative di fede e di promozione del territorio organizzate dall’ Europe Project Cultural Association che, fin dal 1993, opera su tutto il territorio nazionale al servizio degli enti no profit.

Lungo la via Appia, i motopellegrini si incontreranno con i gruppi di motociclisti del Lazio e alto casertano che hanno a cuore di partecipare e condividere questo evento di pace, amicizia e solidarietà.

I motopellegrini saranno accolti dal parroco di Sant’Albina, al quale Raffaele Mugione consegnerà la reliquia ex indumentis di San Giovanni Paolo II, su speciale licenza del card. Angelo Comastri, già vicario generale di Sua Santità Francesco per la Città del Vaticano, il quale ha affidato al sodalizio carditese l’incarico di difendere i valori della famiglia con la diffusione e promozione delle testimonianze di santità di San Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII. Per ben 5 anni, infatti, l’Eproca e gli Amici del Sabato Notte hanno percorso un cammino di fede, quali testimoni di pace, amicizia e solidarietà e sono stati accolti nei principali santuari e basiliche della Campania: un itinerario spirituale e culturale che ha raggiunto la basilica dei Santi Pietro e Paolo di Roma con gli annuali pellegrinaggi in Vaticano salutati all’Angelus da Papa Francesco e accolti dall’allora suo vicario, card. Comastri.

Con la tappa interregionale di Scauri, inizia il percorso interregionale che apre a nuovi orizzonti e relazioni culturali.

Nel corso della santa messa il presidente dell’Eproca donerà una reliquia di Karol Wojtyła anche alle Suore Orsoline di Scauri, dove il Papa divenuto santo soggiornò da cardinale.

Al termine della messa, il parroco di Sant’Albina, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Minturno, intronizzerà la statua di San Carlo Acutis nell’area antistante l’ufficio postale; seguirà l’omaggio dei motociclisti nel giorno della canonizzazione del giovane santo.