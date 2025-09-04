Diocesi: mons. Alberti (Oppido-Palmi): sabato due nuove ordinazioni e domani veglia di preghiera

Sarà il vescovo di Oppido Mamertina – Palmi, Giuseppe Alberti a ordinare due nuovi sacerdoti, diocesani sabato alle ore 18 nella Cattedrale di Oppido Mamertina. Si tratta di Giuseppe Lamanna, 25 anni e Domenico Alampi di 29. In preparazione all’ordinazione sacerdotale domani sera, alle ore 21, presso il Santuario “Maria SS. dell’Itria” in Polistena (RC) mons. Alberti presiederà una Veglia di preghiera per i nuovi presbiteri. Don Domenico Alampi è originario di Plaesano, una frazione di Feroleto della Chiesa. A poco più di un anno si è trasferito con la famiglia in Toscana a Figline Valdarno (FI) dove ha conosciuto i padri salesiani e “dove ho passato la mia infanzia e adolescenza” dice, aggiungendo che l’oratorio “per me era casa”. All’età di 15 anni ha deciso di intraprendere il percorso del sacerdozio e qualche anno più tardi si è trasferto nella diocesi calabrese per proseguire gli studi prima al Seminario diocesano e successivamente a quello regionale “San Pio X” di Catanzaro. Don Lamanna è originario, invece, di Laureana di Borrello e ha iniziato a “maturare la scelta del sacerdozio da piccolissimo, servendo all’altare come chierichetto e poi, col passare degli anni, ho deciso di entrare in seminario” prima quello diocesano e poi al regionale di Catanzaro. “All’interno della formazione – dice – sono state diverse anche le esperienze di carità e servizio a persone fragili, esperienze di oratorio e momenti di spiritualità”. Don Lamanna presiederà per la prima volta la Celebrazione dell’Eucaristia, nella parrocchia di origine a Bellantone, domenica 7 settembre alle ore 18 mentre don Alampi celebrerà per la prima volta domenica 7 settembre ore 10.30 presso il santuario di San Biagio a Plaesano di Feroleto della Chiesa.

