Musica: Calabria, alla Cittadella dell’Immacolata il 1° Festival Mariano nel giorno della canonizzazione di Acutis

Domenica prossima la Cittadella dell’Immacolata a Bagnara Calabra ospiterà il 1° Festival Mariano, una giornata interamente “consacrata alla Vergine Maria e all’approfondimento di alcune tematiche della vita cristiana”. L’iniziativa, che porta il motto “Tutto è poco per Te, o Madre!”, nasce come “risposta al desiderio di offrire ai fedeli un’occasione privilegiata di preghiera, formazione e comunione fraterna. È rivolta in modo particolare a quanti avvertono il bisogno di riscoprire il senso profondo del proprio cammino di fede”, spiegano ala Cittadella. L’edizione inaugurale del Festival coincide con la canonizzazione di Carlo Acutis. Proprio per questo, alle 10.15 sarà inaugurata la Mostra Mariana a lui dedicata, un “tributo a questo giovane che, attraverso l’amore per l’Eucaristia e la devozione mariana, ha saputo parlare al cuore di migliaia di persone in ogni parte del mondo”. La giornata si aprirà alle 9.30 con la Prayer Area, luogo di silenzio e contemplazione. Alle 10 sono attesi pellegrini ciclisti, che giungeranno alla Cittadella: “segno di fede e di offerta personale”. Alle 10.30 si vivrà il primo momento liturgico con la Santa Messa, seguita dalla recita dell’Angelus, dall’omaggio floreale alla Torre dell’Immacolata e dal volo delle colombe bianche della Pace, “segni concreti di affidamento e di preghiera universale. Nel pomeriggio un Convegno e una Tavola Rotonda sul tema “La vocazione”, riflessione aperta a tutti su “come discernere e rispondere alla chiamata del Signore”. Il pomeriggio proseguirà con musica e animazione, il Percorso della Via Matris e l’Adorazione eucaristica prima della celebrazione eucaristica e l’accensione delle fiaccole votive alla Grotta di Lourdes. Il Festival rappresenta – spiegano i promotori – “un’occasione prestigiosa per il territorio, capace di richiamare fedeli da diverse parti della Calabria e di consolidare la Cittadella dell’Immacolata come centro di spiritualità mariana e punto di riferimento per chi cerca un incontro autentico con Cristo attraverso Maria”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /