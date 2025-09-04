Solidarietà: Società di San Vincenzo de’ Paoli celebra 170 anni di presenza in Sardegna. Nel 2024 assistite quasi 1.900 famiglie

La Società di San Vincenzo de’ Paoli celebra i 170 anni di presenza in Sardegna. L’appuntamento è martedì 9 settembre, alle 17.30, nella parrocchia di Sant’Eulalia a Cagliari, con la partecipazione della presidente nazionale Paola Da Ros. Fondata nell’isola nel 1855 – prima a Sassari, poi ad Alghero e a Cagliari – la San Vincenzo ha accompagnato generazioni di poveri e persone fragili con uno stile di volontariato fatto di ascolto, vicinanza e sostegno concreto.

Solo nel 2024 i 253 soci, articolati in 22 conferenze attive a Cagliari, Monserrato, Quartu Sant’Elena, Ussana e Flumini, hanno assistito 1.887 famiglie (3.262 persone). Sono stati distribuiti 16.500 pacchi alimentari, 10.402 pasti caldi e 6.000 cesti per la cena tramite la Mensa del viandante di Quartu S.E. A Cagliari, in convenzione con il Comune, i vincenziani gestiscono il Centro di accoglienza notturno, che ogni sera accoglie 11-12 persone senza dimora. Le forme di povertà più diffuse restano la fragilità economica, il disagio giovanile ed educativo, la povertà sanitaria, la solitudine e le difficoltà familiari. “Dal 1855 a oggi una storia di carità sulle orme di Federico Ozanam” sarà il tema dell’intervento di Paola Da Ros, dopo i saluti di Alessandro Floris, presidente del Consiglio centrale di Cagliari. Alle 19 la solenne concelebrazione presieduta da mons. Ferdinando Caschili, vicario generale della diocesi.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /