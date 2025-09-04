Riconoscimenti: Pastorale sociale Lazio, a Enrico Giovannini il Premio Rerum Novarum 2025

Martedì 2 settembre, a Carpineto Romano, paese natale di Leone XIII, è stato consegnato il Premio Rerum Novarum 2025, giunto alla sua 5ª edizione a Enrico Giovannini, alla conclusione del programma del 5° convegno nazionale dedicato a Papa Pecci. Organizzato dalla Commissione regionale per la pastorale sociale del Lazio, con il patrocinio della diocesi di Anagni-Alatri e del comune di Carpineto Romano, il convegno si è svolto a Roma lo scorso 21 giugno. Questa 5ª edizione ha assunto una valenza di grande rilievo dovuta alla scelta del nome del nuovo Pontefice Leone XIV. Papa Prevost ha fatto chiaro riferimento al pontificato e alla azione pastorale di Leone XIII per la scelta del nome. Avendo come riferimento l’importanza e l’impatto che ha avuto nel corso del tempo l’enciclica “Rerum novarum”, il tema scelto quest’anno è stato “Leone XIII costruttore di futuro”. Relatore Enrico Giovannini, professore ordinario di Statistica economica e Sviluppo sostenibile all’Università di Roma “Tor Vergata”, co-fondatore e direttore scientifico dell’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS). Giovannini, al termine del suo intervento, si è confrontato con i giovani animatori di comunità del Progetto Policoro del Lazio. L’incaricato regionale per la Pastorale sociale del Lazio Claudio Gessi ha aperto la cerimonia di consegna del Premio Rerum Novarum. Sono seguiti i saluti del sindaco di Carpineto Romano Stefano Cacciotti e dell’assessore alla Cultura Emanuela Massicci. Il parroco di Carpineto, don Gianni Macali, ha dato lettura dei messaggi arrivati di mons. Ambrogio Spreafico e di mons. Santo Marcianò. La lectio magistralis di Giovannini è stata centrata sulle tutele da garantire per il futuro alle giovani generazioni. La cerimonia si è conclusa con la consegna del Premio a Giovannini e l’assegnazione di 2 menzioni speciali. La prima alla redazione di Lazio Sette-Avvenire, da sempre impegnata a sostenere le tante attività della Pastorale sociale del Lazio, la seconda all’istituto bancario BancAnagni che sin dalla prima edizione del convegno e del Premio ha sostenuto economicamente tutti gli eventi. Come da tradizione il Premio è un’opera d’arte realizzata dal maestro Orlando Gonnella.

