Global Sumud Flotilla: Avis Toscana, “siamo con voi e con chiunque operi a difesa della vita”

“Avis Toscana è da sempre, convintamente, contro la guerra. Contro tutte le guerre. Noi diciamo sempre: il sangue si dona e non si versa”. Inizia così il videomessaggio di Claudia Firenze, presidente di Avis Toscana, a sostegno dei volontari impegnati nella Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria internazionale che vede imbarcazioni da 44 Paesi portare aiuti e generi di prima necessità alla popolazione di Gaza. Il video, pubblicato sui canali social di Avis Toscana per volere dell’esecutivo dell’associazione, è l’ultima espressione di vicinanza alla missione per Gaza arrivata dal mondo del terzo settore italiano, dopo le prese di posizioni – tra gli altri – del Forum nazionale e del Forum regionale. “È naturale la nostra vicinanza alla missione umanitaria Global Sumud Flotilla – sottolinea Firenze – perché rappresenta uno sforzo concreto di solidarietà internazionale che condividiamo pienamente”. “Alle donne e agli uomini che sono su quelle barche – aggiunge la presidente – mandiamo un accorato messaggio in bottiglia: siamo con voi e con chiunque operi a difesa della vita”.

