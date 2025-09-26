Pace: Pavia, domani esibizione “Note di pace” dell’orchestra da camera dell’Istituto Magnificat di Gerusalemme

Istituto Magnificat (Foto Cts)

Sabato 27 settembre (ore 20.30), nel duomo di Pavia, l’orchestra da camera dell’Istituto Magnificat di Gerusalemme, la scuola di musica dei francescani della Custodia di Terra Santa, offrirà un momento musicale dal titolo “Note di pace”, in occasione della Dedicazione della Cattedrale. Una testimonianza-preghiera in musica, si legge in un comunicato della Fondazione Terra Santa promotrice dell’evento, nell’ottavo centenario del Cantico delle creature di Francesco d’Assisi, “per ricordarci che è possibile vivere insieme, in pace: giovani musicisti ebrei, cristiani e musulmani insieme, costituiscono un ensemble di 18 archi, che eseguirà brani di Béla Bartok, Edward Elgar, Victor Poltoratsky, Ottorino Respighi, Robert Schumann, Jean Sibelius, Antonio Vivaldi e una selezione di melodie mediorientali”. “Non c’è miglior comunicazione della testimonianza. Ascoltare insieme qualcosa di bello, fatto insieme, è un contributo a salvare le luci di un Paese diviso, Israele e la Palestina, in una guerra che ha approfondito ancora di più le divisioni”, ha detto il card. Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme. È invocare un atto di speranza, un nuovo cessate-il-fuoco, che fermerà morti e distruzioni”. Parole che riassumono il messaggio della serata. L’Istituto Magnificat è una realtà scolastica di Gerusalemme che ha visto formarsi centinaia di giovani. Quest’anno festeggia 30 anni di vita: nacque nel 1995 dall’intuizione di un frate italiano musicista, fra Armando Pierucci, nel convento di San Salvatore, un ambiente che doveva accogliere principalmente giovani palestinesi della città vecchia affascinati dal suono di un pianoforte e dalla volontà di apprendere il canto corale. Grazie a una convenzione con il Conservatorio italiano di Vicenza, alcuni studenti da Gerusalemme e Betlemme sono partiti per diplomarsi in Italia divenendo i primi insegnanti cristiani della scuola. Oggi il Magnificat ha circa duecentoventi studenti e una trentina i docenti. La serata musicale del 27 settembre si inserisce nel progetto Frate Francesco 2023-2026 – Centenari francescani in Lombardia, promosso da Fondazione Terra Santa, con il sostegno delle famiglie francescane lombarde e con il contributo di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia.