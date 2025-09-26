Diocesi: San Marco A.-Scalea, da domani assemblea diocesana su “Quale missione nel mondo di oggi?”

“Quale missione nel mondo di oggi? Educare con la scuola e la famiglia”. Questo il titolo dell’assemblea della diocesi di San Marco Argentano – Scalea in programma a Scalea domani e domenica presso la sala convegni dell’Hotel Santa Caterina. Sarà momento di riflessione e confronto che metterà al centro il tema valorizzando i due pilastri fondamentali per le nuove generazioni. “Si avvicina così un momento importante per la vita della nostra diocesi, preparato già da tempo, in comunione con tutta la chiesa, che ci vedrà riuniti in gioiosa e fraterna comunione per essere missionari nel mondo d’oggi», ha detto il vescovo, mons. Stefano Rega, nell’invitare tutta la comunità diocesana alla partecipazione attiva. L’iniziativa – spiega la diocesi – “si innesta in un progetto più ampio che caratterizza i prossimi anni: tre tappe, tre anni, un’unica direzione per essere una Chiesa che accompagna ogni persona, in ogni età della vita, nella formazione cristiana e umana. Un percorso nato dall’ascolto sincero della Parola, delle persone e del territorio, come emerso negli incontri foraniali preparatori svoltisi nei mesi scorsi a Scalea, San Marco Argentano e Belvedere Marittimo insieme ai consigli pastorali delineando, così, una visione articolata per questo triennio pastorale: il primo anno sarà dedicato a bambini e ragazzi, con particolare attenzione alle sfide educative che coinvolgono scuola e famiglia”. Il secondo anno si concentrerà sui giovani e adolescenti, “esplorando il loro rapporto con il mondo del lavoro e i contesti di vita reale”. Il terzo anno, infine, “guarderà agli adulti e agli anziani, spesso segnati da solitudine, fragilità e marginalità sociale”. I lavori prenderanno il via domani alle ore 16 con un momento di accoglienza e preghiera iniziale, seguito dal saluto di mons. Rega. La prima giornata vedrà protagonisti la professoressa Moira Sannipoli, docente di Didattica e Pedagogia Speciale all’Università degli Studi di Perugia che si soffermerà su “Educare è tessere diversità e differenze”, offrendo spunti per comprendere le sfide dell’educazione contemporanea e mons. Valentino Bulgarelli, direttore dell’Ufficio Catechistico Nazionale e sottosegretario della CEI, che approfondirà il tema “La comunità cristiana inizia alla fede in interazione con la famiglia e la scuola”. Domenica 28 settembre, la giornata sarà interamente dedicata ai workshop tematici, momenti di confronto operativo su questioni centrali per la vita pastorale e sociale del territorio. I gruppi di lavoro affronteranno temi specifici: la pastorale scolastica e le sue sfide attuali, il ruolo della famiglia nella Chiesa e nella società, la formazione delle associazioni ecclesiali e civili, il servizio educativo dei giovani e le problematiche legate all’iniziazione cristiana. I lavori si concluderanno con una preghiera comunitaria che chiuderà il momento di condivisione e discernimento.

