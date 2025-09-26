Eliminazione armi nucleari: stop da Croce Rossa e Anci. Diodati (Cri), “loro presenza rischio per la vita di milioni di persone”

“Oggi, 26 settembre si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale per l’eliminazione delle armi nucleari. Quest’anno ricorre anche l’80° anniversario dei tragici bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki, che provocarono enormi conseguenze umanitarie e ambientali, alcune delle quali si protraggono ancora oggi”. Con l’obiettivo di “continuare a mantenere alta l’attenzione sulla necessità di garantire un mondo libero dalla minaccia nucleare”, Croce Rossa italiana, nel quadro della campagna “Nuclear Experience – Croce Rossa italiana per il disarmo nucleare”, e l’Associazione nazionale comuni italiani (Anci) “sono ancora una volta insieme per far sentire la propria voce”. Su tutto il territorio nazionale, i Comitati della Cri e i Comuni italiani proietteranno il logo della campagna “Nuclear Experience” o, in alternativa, illumineranno di rosso le proprie sedi. Inoltre, in diverse piazze, i Comitati Cri realizzeranno – precisa un comunicato – attività di sensibilizzazione, “volte a far crescere sempre di più nell’opinione pubblica la consapevolezza rispetto agli effetti umanitari devastanti derivanti da qualsiasi utilizzo dell’arma atomica nonché a promuovere la ratifica da parte dell’Italia del Trattato per la sua proibizione – il Tpnw”.

“Nel nostro Paese, il tema della messa al bando delle armi nucleari vede già il parere favorevole dell’opinione pubblica. A livello globale stiamo tuttavia assistendo ad un preoccupante allontanamento dall’obiettivo condiviso del disarmo nucleare. Esistono ancora quasi 13.000 armi nucleari nel mondo ed il rischio di un loro utilizzo continua ad aumentare”. Per questo, “l’opera di sensibilizzazione sulla necessità della loro totale eliminazione portata avanti dalla Cri e da Anci, che dall’adozione del Tpnw ad oggi si sono fatti portavoce di questo sentimento comune, resta più importante che mai”.

Debora Diodati, vicepresidente della Croce Rossa italiana, commenta: “Nella Giornata internazionale per l’eliminazione delle armi nucleari, ribadiamo che dietro ogni statistica ci sono vite umane: la loro presenza nel mondo è un rischio concreto per la vita di milioni di persone”.

