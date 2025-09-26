Nuoto paralimpico: Italia ad una medaglia d’oro dalla vetta dei Mondiali di Singapore che chiudono domani

(Foto Augusto Bizzi/Finp)

“Metalli preziosi anche oggi per l’Italia”. La Nazionale paralimpica sale a 40 medaglie complessive ai Mondiali di Singapore: 15 ori, 14 argenti, 11 bronzi. Secondo posto nel medagliere, guida la Cina con 30 medaglie (16 ori, 8 argenti e 6 bronzi). Oro per Monica Boggioni nei 200 stile libero S5, dopo una gara condotta in modo equilibrato, chiude in 2’48”13. Alle sue spalle Koupilova (Cze) e Ornkvist (Fin). Gabriele Lorenzo, al debutto mondiale, è campione del mondo nei 200 stile libero S3 con 3’15”12 e stabilisce il nuovo record dei campionati. Argento a Ostapchenko (Ukr), bronzo a Unclu (Tur). Francesco Bocciardo conquista l’argento nei 200 stile libero S5 con 2’27”56. Vince l’ucraino Oliinyk (2’23”78, record dei campionati). Terzo Pulver (Npa). Stefano Raimondi è secondo nei 100 stile libero S10. Il tempo di 51”54 lo porta dietro a Crothers (Aus, 51”05). Bronzo a Nimchenko (Ukr). Arjola Trimi ottiene il bronzo nei 50 dorso S2 con 1’05”83. Vince Yip Pin Xiu (Sgp), seconda Koltsova (Npa). Altri piazzamenti: Angela Procida – 50 dorso S2 – 4° posto (1’09”05); Francesco Bettella – 50 dorso S1 – 4° posto (1’14”40); Federico Bicelli – 50 stile libero S7 – 4° posto (28”45); Martina Rabbolini – 100 dorso S11 – 8° posto (1’25”17); Domiziana Mecenate – 200 stile libero S3 – 4° posto (4’41”44); Vincenzo Boni – 200 stile libero S3 – 7° posto (3’44”64); Alessia Scortechini – 100 stile libero S10 – 4° posto (1’02”43).



