Diocesi: Manfredonia, il 27 settembre il Giubileo degli operatori del turismo

L’Ufficio diocesano per la pastorale del turismo, dello sport, del tempo libero e dei pellegrinaggi dell’arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, in occasione del Giubileo degli operatori del turismo, che si terrà a Vieste (Fg) il 27 settembre, invita tutti coloro che si occupano del turismo nel Gargano a partecipare a questo evento.

Il Giubileo degli operatori del turismo avrà come tema “Il turismo porta dell’evangelizzazione” e sarà un momento di particolare grazia e di rinnovamento spirituale.

Sarà un’opportunità per tutti, credenti e non, per riflettere sulle bellezze del territorio diocesano donate dal Creatore, per camminare insieme e per pregare per la pace, il bene del mondo e il rispetto del creato.

Sarà un’occasione importante per riflettere insieme su queste tematiche e sull’impegno che la Chiesa vuole intraprendere, perché anche il turismo possa svilupparsi come strumento di evangelizzazione e di promozione umana.

