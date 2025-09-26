Editoria religiosa: “Ascoltare, leggere, crescere”, le lettere di Albino Luciani e le radici ebraiche della fede cristiana al centro degli incontri a Caneva e Sacile

Nell’ambito della 19ª edizione della rassegna “Ascoltare, leggere, crescere”, curata dalla Libreria Editrice Vaticana, questa sera a Stevenà di Caneva (Pn), si terrà la presentazione della recente edizione critica del libro “Illustrissimi – Lettere immaginarie”, la celebre opera che raccoglie le lettere di Albino Luciani, futuro Papa Giovanni Paolo I, proclamato beato nel 2022, che egli indirizzò idealmente a personaggi storici e mitici di varie epoche. Dalle 20.45 a Villa Frova, interverranno l’autrice, Stefania Falasca, in dialogo con il giornalista Enri Lisetto, il sindaco di Caneva, Dino Salatin, e il vescovo di Vittorio Veneto, mons. Riccardo Battocchio.

Un secondo incontro, sempre per “Ascoltare, leggere, crescere”, è in programma lunedì 29 settembre, a Sacile (Pn), la conferenza “Gesù ebreo: le radici ebraiche della fede cristiana” che vedrà confrontarsi padre Pino Di Luccio, presidente del “Collegium Maximum” della Pontificia Università Gregoriana, e don Juan Carlos Ossandón Widow, professore di Ermeneutica biblica alla Facoltà di Teologia della Pontificia Università della Santa Croce (Prelatura dell’Opus Dei). Il confronto, ospitato dalle 20.45 al Centro studi biblici presso Palazzo Ovio-Gobbi, sarà moderato da don Maurizio Girolami, preside della Facoltà teologica del Triveneto, e don Alessio Magoga, direttore del settimanale diocesano “L’Azione”.

