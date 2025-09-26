Libri: Bologna, domani la presentazione di “Rivoluzione Famiglia – Un ecosistema per il futuro” di Adriano Bordignon. Partecipa il card. Zuppi

(Foto Forum famiglie)

Adriano Bordignon, presidente del Forum nazionale delle associazioni familiari, presenta il suo libro “Rivoluzione Famiglia – Un ecosistema per il futuro”, edito da Edizioni Frate Indovino, con un evento inaugurale a Bologna. L’appuntamento è fissato per sabato 27 settembre, alle ore 18.30, a Piazza Maggiore, nel contesto del Festival Francescano “Il Cantico delle Connessioni”. L’incontro vedrà la partecipazione del card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana, insieme ad Adriano Bordignon. Sarà un’occasione per approfondire il tema del legame tra uomo, tecnologia e spirito in un’epoca di grandi cambiamenti, invitando i partecipanti a riflettere sul ruolo centrale della famiglia nel costruire un nuovo ecosistema per il futuro.

Con la prefazione del card. Zuppi, “Rivoluzione Famiglia – Un ecosistema per il futuro” non è semplicemente un libro, ma un autentico manifesto culturale e sociale che propone una nuova visione della famiglia: un organismo vivente, un soggetto sociale attivo e un motore di speranza per l’intera comunità. Con un linguaggio chiaro e accessibile, uno stile profondo e coinvolgente, e una narrazione arricchita da potenti metafore naturali – dal suolo all’acqua, dal clima alla luce – Adriano Bordignon ci accompagna in un percorso che unisce scienza, spiritualità, educazione e politica, invitandoci a ripensare il ruolo della famiglia.

A questo incontro seguiranno ulteriori appuntamenti. Mercoledì 1° ottobre, alle ore 18.30, presso la Sala Maggiore del Palazzo dei Convegni a Jesi (An), a cui prenderanno parte mons. Paolo Ricciardi, vescovo di Jesi, e l’assessore comunale di Jesi con deleghe ai Rapporti con le Associazioni e con i Comuni nell’Ambito sociale Cittadinanza attiva, Paola Lenti. Modera Vincenzo Varagona, presidente dell’Ucsi.

Giovedì 2 ottobre, alle ore 18.30, presso la Sala Frateantonio (ex Cenacolo dei Domenicani), in via Giuseppe Mazzini, 38, ad Avola (Sr), con Lucia Sorano, presidente di Afi Avola; Rossana Cannata, sindaca di Avola, e Salvo Sorbello, presidente del Forum delle associazioni familiari di Siracusa.

Venerdì 3 ottobre, alle ore 17.30, presso la chiesa Sant’Orsola di Catania, con la partecipazione di Antonello Leone, presidente del Forum delle associazioni familiari di Catania, e Paolo La Greca, urbanista e vicesindaco di Catania. Modera Aldo Vitale, filosofo del diritto all’Università europea di Roma.

Domenica 5 ottobre, alle ore 17, presso il salone della chiesa madre di Centuripe (Ee), con mons. Giuseppe Schillaci, vescovo di Nicosia, l’assessore ai Servizi sociali del Comune di Centuripe, Alice La Spina, e i saluti del sindaco di Centuripe, Salvatore La Spina. Modera Gaetano Scornavacche, presidente Forum delle associazioni familiari di Enna.

Lunedì 6 ottobre, alle ore 17.30, presso la Biblioteca Gonzaga Campus, in via Piersanti Mattarella, 38/42, a Palermo, a cui prenderanno parte mons. Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo; Giuseppe Notarstefano, presidente nazionale dell’Azione cattolica italiana; p. Vitangelo Denora, direttore generale di Gonzaga Campus; Fernanda Di Monte, giornalista, responsabile degli eventi delle Librerie Paoline di Palermo.