Conflitti nel mondo: Manfredi (Anci), “sindaci costruttori di pace”

“Vogliamo mandare un forte messaggio: i sindaci sono per la pace. In un momento così tragico nel quale tante sofferenze nel mondo stanno colpendo molte comunità, i sindaci italiani mandano un messaggio forte di costruzione di percorsi di pace, con l’auspicio che le guerre in atto possano concludersi e che le comunità possano tornare a vivere in serenità”. Questo l’appello del presidente dell’Anci e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che a Vicenza, dalle 14.30, parteciperà all’iniziativa “I sindaci per la pace”. Insieme a lui, il sindaco della città Giacomo Possamai, la delegata Anci alla Pace e sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, il primo cittadino di Treviso e presidente Anci Veneto, Mario Conte, il vicepresidente nazionale Anci, Roberto Pella, e tantissimi altri sindaci e amministratori italiani. All’evento interverrà anche il sindaco di Betlemme, Maher Nicolas Canahuati.

“Oggi a Vicenza inizia un percorso – prosegue Manfredi – che ci vedrà tutti impegnati ad ottobre nella marcia per la pace Perugia-Assisi e, con un momento dedicato al tema, durante la nostra Assemblea annuale a Bologna, dal 12 al 14 novembre. “Giorgio La Pira diceva che i sindaci sono costruttori di pace; noi, rappresentando le comunità che amministriamo – conclude il presidente Anci – dobbiamo far sentire la nostra voce e insieme percorrere una strada giusta”.

L’appuntamento di oggi pomeriggio sarà trasmesso in diretta streaming, a partire dalle 14.30, sul sito web dell’Anci.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /