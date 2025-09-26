Leone XIV: “viviamo tempi difficili, il male sembra sopraffare le nostre vite ma non dobbiamo perdere la speranza in un mondo migliore”

“Viviamo tempi difficili. Il male sembra sopraffare le nostre vite. Le guerre mietono sempre più vittime innocenti”. Lo ha detto Papa Leone XIV rispondendo a una lettrice del magazine “Piazza San Pietro”, preoccupata per il futuro e per il clima di smarrimento che segna le nuove generazioni. Il Pontefice ha esortato a non lasciarsi vincere dalla sfiducia: “Tutto questo non deve farci perdere la speranza in un mondo migliore”. Il numero di settembre del magazine apre con una sezione dedicata al dialogo con i lettori. Tra questi, Veronica, 21 anni, studentessa di medicina, ha condiviso il desiderio di “diventare medico e aiutare le persone a guarire dalle loro malattie”. Il Papa ha risposto con affetto e semplicità: “Cara Veronica, innanzitutto ti auguro di cuore che tu possa realizzare il tuo sogno. La professione a cui aspiri è tra le più nobili, soprattutto se vissuta come servizio ai più deboli e sfortunati”. Citando Sant’Agostino, ha ricordato: “Viviamo bene e i tempi saranno buoni. Noi siamo i tempi. Proprio così, i tempi saranno buoni se noi saremo buoni”. Il Pontefice ha quindi indicato la via della speranza cristiana: “Perché questo avvenga dobbiamo riporre la nostra speranza nel Signore Gesù. È Lui che ha suscitato nel tuo cuore il desiderio di fare della tua vita qualcosa di grande”. Infine, un messaggio rivolto a tutti i giovani: “Coltivate la vostra amicizia con Gesù. Ne vale la pena. Stamne pur certa. Tienimi aggiornato sui tuoi studi e sul tuo cammino interiore. Ti benedico di cuore”.

