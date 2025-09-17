Welfare: Ass. Don Bosco 2000 (salesiani), il progetto “Ti-SoS-tengo” per conciliare vita lavorativa e familiare

Si chiama “Ti-SoS-tengo” ed è il progetto avviato dall’Impresa sociale Don Bosco 2000, con il sostegno della Regione Siciliana, che ha come obiettivo promuovere la genitorialità e favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia. Conciliare vita lavorativa e familiare, infatti, rappresenta ancora oggi una sfida complessa in Italia, che incide in maniera sproporzionata sulle donne. I dati lo confermano: nel 2023, a fronte di 100 uomini occupati, le donne erano soltanto 74,3. Inoltre, solo il 73% delle madri riusciva a mantenere il proprio impiego dopo la nascita del primo figlio. Avviato nel novembre 2024, il progetto, si legge in un comunicato dell’associazione di ispirazione salesiana Don Bosco 2000, ha già coinvolto 14 mamme e 25 bambini, offrendo uno spazio di welfare aziendale che consente ai genitori di lavorare con serenità, contando su un supporto educativo quotidiano. Grazie alla collaborazione con Confcooperative, diverse aziende in Sicilia beneficeranno inoltre di un percorso di formazione dedicato al welfare aziendale. “Ti-SoS-tengo” non è soltanto un servizio educativo tradizionale, ma un’iniziativa innovativa che migliora concretamente la qualità della vita lavorativa dei dipendenti, sostenendo la genitorialità. Oltre ai servizi ludico-ricreativi ed educativi per i figli dei lavoratori, il progetto ha generato nuova occupazione qualificata, con l’assunzione di quattro educatrici del territorio di Piazza Armerina nel quale opera l’Impresa sociale Don Bosco 2000. Un ruolo importante è svolto anche dal volontariato giovanile, soprattutto nel periodo estivo, che rafforza il valore comunitario e radica il progetto sul territorio. Il progetto, conclude il comunicato, si distingue come una delle poche pratiche virtuose, un esempio replicabile di innovazione sociale sostenibile e duratura, capace di ridurre le disuguaglianze di genere e di promuovere un modello di sviluppo più equo e inclusivo.

