Pace: Rondine Cittadella della pace, un protocollo con Lions Club a favore dei giovani e della cultura della pace

In occasione della Giornata internazionale della pace del 21 settembre, il Distretto Lions 108 La Toscana, insieme a Rondine Cittadella della pace e in collaborazione con il Comune di Firenze, promuovono la presentazione ufficiale del Protocollo d’intesa triennale tra i Lions Club della Toscana e Rondine, che sarà siglato il 20 settembre 2025 alle 10 nella cornice del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. L’iniziativa, spiegano da Rondine, nasce con l’obiettivo di rafforzare le progettualità comuni a favore dei giovani e della cultura della pace, valorizzando il ruolo dell’educazione e della leadership giovanile come strumenti di trasformazione dei conflitti e di costruzione di un futuro più giusto e pacifico. All’evento prenderanno parte autorità istituzionali a partire dai rappresentati del Comune di Firenze, delegati lionistici e civili, giovani di Rondine e leader del mondo Lions, che offriranno testimonianze e riflessioni sul tema della pace, dell’impegno civico e della responsabilità collettiva. Dopo i saluti istituzionali il programma vede al cuore dell’incontro le voci dei giovani di Rondine, provenienti da luoghi di guerra e portatori di storie di conflitti trasformati in opportunità di dialogo e riconciliazione, insieme al contributo del fondatore e presidente Franco Vaccari. Per Vaccari, “la firma di questo Protocollo rappresenta un passo concreto verso la costruzione di una rete sempre più ampia di attori impegnati per la pace. Con i Lions della Toscana condividiamo la convinzione che i giovani siano i veri protagonisti del cambiamento: offrire loro strumenti per trasformare i conflitti significa investire sul futuro delle nostre comunità e del mondo intero. Rondine nasce proprio con questa missione e oggi, grazie a questa collaborazione, possiamo rafforzarla con nuove energie e nuove prospettive”.

