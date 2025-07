Vescovi Calabria: un incontro tra formatori dei seminari per un cammino unitario

(Foto SIR)

Si è svolto al Seminario arcivescovile Pio XI di Reggio Calabria un incontro tra le équipe formative dei seminari della Regione ecclesiastica calabra, per progettare un percorso condiviso di formazione sacerdotale capace di rispondere alle sfide della Chiesa del terzo millennio. Il lavoro ha mirato a costruire un progetto integrato che favorisca la collaborazione tra il Seminario regionale San Pio X di Catanzaro e le diverse realtà formative diocesane, ascoltando i bisogni concreti dei giovani che si preparano al ministero presbiterale in un contesto sociale ed ecclesiale profondamente cambiato. L’iniziativa, segno di fiducia da parte della Conferenza episcopale calabra verso i formatori, ha raccolto idee e proposte da sottoporre all’ascolto dei vescovi per costruire un cammino formativo unitario, radicato nel Vangelo e capace di parlare al cuore dell’uomo contemporaneo. La giornata si è conclusa con la celebrazione eucaristica presieduta da don Mario Spinocchio, rettore del Seminario regionale, che nell’omelia ha detto: “Siamo chiamati a riconoscere l’alba anche attraverso le tenebre. Un impegno comune di chi non si ferma a contemplare il buio, ma cerca in ogni modo le ragioni per aprirsi alla luce”. Citando Santa Teresa di Lisieux, ha ricordato che “il contatto con la parola del Vangelo rende tutto più semplice, a differenza delle parole umane, che spesso confondono e fuorviano”. Il rettore del Seminario di Reggio Calabria ha ringraziato don Mario per la cura dei lavori, sigillando un incontro vissuto in armonia e autentica comunione presbiterale.