Commissione Ue: “strategia quantistica”. Virkkunen, “sfruttare appieno il potenziale di queste tecnologie”

“La Commissione collaborerà strettamente con gli Stati membri e la comunità quantistica europea, compresi il mondo accademico, le start-up, gli attori industriali e i portatori di interessi dell’innovazione e i loro rappresentanti, per trasformare gli obiettivi della strategia in realtà”. Lo si legge in una nota dell’Esecutivo che accompagna la presentazione della “strategia quantistica”. Un comitato consultivo riunirà “i principali scienziati ed esperti europei di tecnologia quantistica, compresi i vincitori del premio Nobel europei per la tecnologia quantistica. Fornirà orientamenti strategici indipendenti sull’attuazione della strategia per l’Europa quantistica”. La strategia sarà seguita da una proposta di legge, prevista per il 2026.

Henna Virkkunen, vicepresidente della Commissione con delega alla “sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia”, commenta: “Con la scienza quantistica che avanza rapidamente, siamo in procinto di alcune delle scoperte scientifiche e tecnologiche più trasformative. L’Europa è sempre stata all’avanguardia nella scienza quantistica, con un forte record di innovazione e scoperta. Abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno per diventare un continente quantistico leader, da una forza lavoro altamente qualificata a una solida infrastruttura di ricerca”. Mentre la corsa quantistica globale “si intensifica e si sposta dal laboratorio all’applicazione nel mondo reale, l’Europa deve mantenere la sua leadership. Ecco perché stiamo lanciando la strategia ‘Europa quantistica’ per riunire gli Stati membri, l’industria, il mondo accademico e la società al fine di sfruttare appieno il potenziale delle tecnologie quantistiche”.

