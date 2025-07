Diocesi: Tivoli e Palestrina, domani serata di festa e preghiera dei giovani a Collespina

Si troveranno insieme a Collespina, frazione di Labico (Rm), nel territorio della parrocchia di Nostra Signora di Lourdes, alla XXI Strada, n. 6, alle ore 20,30 di giovedì 3 luglio, i giovani delle diocesi di Tivoli e di Palestrina che parteciperanno a Roma, al loro Giubileo, dal 28 luglio al 3 agosto.

La serata di festa e di preghiera, aperta dal saluto del vescovo di Tivoli e di Palestrina , mons. Mauro Parmeggiani, sarà animata dal gruppo Kantiere Kairos, band di ispirazione cristiana i cui componenti si definiscono operai di un cantiere al lavoro per la loro conversione e per l’annuncio del Verbo attraverso la musica e si concluderà con un tempo di adorazione eucaristica.

All’incontro, organizzato dalla parrocchia di Nostra Signora di Lourdes a Collespina, che il 3 luglio concluderà il decennale di fondazione della comunità parrocchiale, insieme al Servizio diocesano di pastorale giovanile-vocazionale di Tivoli e di Palestrina, sono logicamente invitati tutti i ragazzi e giovani che desiderano condividere una serata di gioia, festa, riflessione e preghiera.

I giovani delle diocesi di Tivoli e di Palestrina parteciperanno al Giubileo dei giovani ma dal 28 luglio al 3 agosto accoglieranno anche, nelle loro parrocchie, i giovani che, inviati dal Dicastero per l’evangelizzazione, giungeranno pellegrini a Roma da tutto il mondo per celebrare l’Anno Santo quali “pellegrini di speranza”.

