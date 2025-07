Commissione Ue: “strategia quantistica”. Innovazione in 5 settori: ricerca, infrastrutture, ecosistemi, tecnologie spaziali e competenze

La Commissione europea ha presentato oggi la “strategia quantistica” per “fare dell’Europa un leader mondiale nel settore quantistico entro il 2030”. La strategia “promuoverà un ecosistema quantistico resiliente e sovrano che alimenta la crescita delle start-up e trasforma la scienza rivoluzionaria in applicazioni pronte per il mercato, mantenendo nel contempo la leadership scientifica dell’Europa”. Le tecnologie quantistiche saranno “rivoluzionarie”, secondo la Commissione europea, affrontando “sfide complesse, dalle scoperte farmaceutiche alla sicurezza delle infrastrutture critiche. Apriranno nuove opportunità per la competitività industriale e la sovranità tecnologica dell’Ue, con un forte potenziale a duplice uso per la difesa e la sicurezza”. Entro il 2040 il settore “dovrebbe creare migliaia di posti di lavoro altamente qualificati in tutta l’Ue e superare un valore globale di 155 miliardi di euro”.

La strategia si rivolge a cinque settori: ricerca e innovazione, infrastrutture quantistiche, rafforzamento degli ecosistemi, tecnologie spaziali e a duplice uso e competenze quantistiche. Comprende le seguenti azioni: avvio dell’iniziativa di ricerca e innovazione “Quantum Europe”, uno sforzo congiunto dell’Ue e degli Stati membri per sostenere la ricerca di base e sviluppare applicazioni in settori pubblici e industriali chiave; istituzione di un impianto di progettazione quantistica e di sei linee pilota di chip quantistici, sostenute da finanziamenti pubblici fino a 50 milioni di euro, per trasformare i prototipi scientifici in prodotti fabbricabili; avvio di un impianto pilota per l’Internet quantistico europeo; ampliare la rete dei cluster di competenze quantistiche in tutta l’Ue e istituire l’Accademia europea delle competenze quantistiche nel 2026; sviluppare una tabella di marcia per la tecnologia quantistica nello spazio con l’Agenzia spaziale europea e contribuire alla tabella di marcia europea per le tecnologie degli armamenti.

