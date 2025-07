Giubileo 2025: domani convegno su “La presenza della cooperazione sociale: alcune esperienze di lavoro e di servizio”

È in programma domani, a Roma, il convegno su “La presenza della cooperazione sociale nel Giubileo della speranza: alcune esperienze di lavoro e di servizio”. L’iniziativa, ospitata dalle 9.30 presso Riva Marconi (lungotevere Dante, 273), è promosso da Ancos (Associazione nazionale delle Cooperative sociali aderenti all’Unci), Unci (Unione nazionale Cooperative italiane – Federazione regionale del Lazio), Consorzio Umana solidarietà, Consorzio “A casa con cura” e Domus cooperativa sociale. I lavori si apriranno con i saluti di Andrea Amico (presidente nazionale Unci), Maria Pia Di Zitti (presidente Federazione regionale Unci Lazio), Massimiliano Maselli (assessore all’Inclusione sociale e Servizi alla persona della Regione Lazio), Giorgio Simeoni (presidente della Commissione speciale Giubileo 2025 della Regione Lazio), e Barbara Funari (assessore alle Politiche sociali e alla salute di Roma Capitale). Tre i progetti che saranno presentati: Paolo Aloisi, presidente del Consorzio “A casa con cura” illustrerà “Giubileo 2025: accoglienza delle persone in condizioni di fragilità” in co-progettazione con il Dipartimento Protezione civile di Roma Capitale; Diego Rubbi, responsabile dell’Ufficio sviluppo del Consorzio Umana solidarietà nella Regione Lazio Progetto parlerà del “Potenziamento Sala operativa sociale mobile – Unità di strada Giubileo” del Dipartimento delle Politiche sociali, Direzione Accoglienza e inclusione di Roma; e Mario Monge, direttore generale del Consorzio “Il Melograno” esporrà il “Progetto accoglienza proposto alla direzione inclusione della Regione Lazio”. Previsti poi gli interventi di mons. Francesco Pesce, responsabile dell’Ufficio per la Pastorale sociale, del lavoro e cura del Creato della diocesi di Roma, e di Paolo Giuntarelli, direttore della Direzione regionale Affari della Presidenza di Regione Lazio. Le conclusioni saranno affidate a Paolo Ragusa, presidente di Ancos Unci e coordinatore del Consorzio Umana solidarietà.

