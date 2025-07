Diocesi: Fermo, domani a Civitanova Marche il primo appuntamento della “Cena con narrazione 2025”

Nell’ambito di “Spazi di fraternità” il santuario di Santa Maria Apparente, a Civitanova Marche, ospiterà domani sera il primo degli appuntamenti della “Cena con narrazione 2025”. Si tratta di “tre serate di spiritualità e connubio, tra sogni e visioni, simbolo della continuità generazionale e della forza di costruire insieme un futuro migliore”. L’appuntamento, per i primi tre giovedì di luglio, è alle 20; si condividerà il cibo che ognuno dei partecipanti è invitato a portare. Sul tema “I vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni” interverranno il 3 luglio Emanuela Buccioni, biblista e appartenente all’Ordo Virginum di Terni, il 10 luglio Andrea Marangoni, responsabile dei servizi socio-educativi dell’associazione Piombini-Sensini di Macerata, e il 17 luglio don Ivo Seghedoni, sacerdote dell’arcidiocesi di Modena-Nonantola, insegnante di Teologia pastorale e impegnato nel servizio verso i più giovani. “L’esperienza degli anni scorsi – viene affermato in una nota pubblicata sul sito web della diocesi – ci ha regalato momenti interessanti, di scambio anche tra chi si incontrava per la prima volta, oltre al corpo ci piace nutrire la nostra spiritualità e la nostra ricerca di senso”.

