Giubileo 2025: per il progetto “Rigenerati nella speranza” delle diocesi del Triveneto, a Bressanone una mostra nel chiostro del duomo

(Foto diocesi di Bolzano-Bressanone)

Si intitola “Rigenerati nella speranza” l’iniziativa giubilare che unisce le 15 diocesi del Triveneto in un percorso comune di valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici e del legame tra questi luoghi e le comunità. La diocesi di Bolzano-Bressanone partecipa al progetto con l’esposizione nella cappella di San Giovanni nel chiostro del duomo di Bressanone, che resterà aperta fino al 2 novembre 2025.

Nell’anno del Giubileo, il progetto “Rigenerati nella speranza” – viene spiegato in un comunicato della diocesi altoatesina – vede la collaborazione delle diocesi del Nordest (Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia) aderenti al Progetto “Mab – Musei, Archivi e Biblioteche del Triveneto” nella valorizzazione culturale dei beni ecclesiastici e del profondo legame con la comunità e il territorio.

La Chiesa altoatesina si inserisce nel progetto con l’esposizione ospitata nella millenaria cappella aulica vescovile a Bressanone, dedicata a San Giovanni Battista, un luogo simbolico: la cappella, eretta nel X secolo e parte costitutiva del chiostro del duomo di Bressanone, contiene il fonte battesimale, che ne attesta la funzione di battistero, ed espone esempi del patrimonio ecclesiastico di riferimento: opere d’arte sacra dal Museo diocesano; antichi documenti e un registro dei battezzati dall’Archivio storico diocesano e dall’Archivio parrocchiale di Bressanone; libri sacramentali dalla Biblioteca del Seminario maggiore, supporti cartacei speciali per la libera trascrizione dei nomi dei visitatori.

Quest’ultima proposta, che riafferma nell’identità di ciascuno il dono di fede e di speranza ricevuto nel battesimo, ha come sottotitolo “Ti ho chiamato per nome” e confluirà nella creazione concettuale dell’artista contemporanea tedesca Lore Bert, ideata per la Biennale Arte del 2026 a Venezia.

La mostra “Rigenerati nella speranza” a Bressanone, curata da Peter Schwienbacher e Giovanni Novello, ha registrato nei giorni scorsi la visita del vescovo diocesano Ivo Muser ed è pronta ad accogliere fedeli e visitatori in un cammino tra storia, arte, spiritualità e luoghi da scoprire e riscoprire, rafforzando il senso di appartenenza comunitaria e il rinnovamento della fede. La cappella di San Giovanni al chiostro è aperta da lunedì a sabato, dalle 11 alle 12.