Solidarietà: Azione contro la fame, oltre 11mila partecipanti e 113mila euro raccolti grazie a #ConnectedAgainstHunger

Azione contro la fame, organizzazione umanitaria internazionale impegnata nella lotta contro la fame e la malnutrizione infantile, ha presentato i risultati della settima edizione della Challenge #ConnectedAgainstHunger, l’iniziativa digitale che unisce solidarietà, attività fisica e team building. L’edizione 2025 ha coinvolto circa 50 aziende a livello internazionale, con oltre 11.300 partecipanti suddivisi in 1.328 squadre. Sono stati percorsi complessivamente 4 milioni di chilometri, tra camminata, corsa e bicicletta, contribuendo a evitare l’emissione di circa 200 tonnellate di CO₂, pari al beneficio ambientale generato dalla piantumazione di circa 19.000 alberi. L’iniziativa, promossa attraverso un’app dedicata, ha offerto ai partecipanti la possibilità di cimentarsi in sfide sportive e attività di edutainment, combinando gamification e inclusività. Le aziende italiane coinvolte – tra cui Kpmg, Refresco, Abstract, Planetek Italia, Gruppo Enercom e Assimoco – hanno contribuito a raccogliere circa 113.000 euro destinati ai progetti di Azione contro la fame in Italia. “Siamo fieri del successo di questa edizione, che dimostra come tecnologia, innovazione e solidarietà possano generare un impatto concreto”, ha dichiarato Lisa Ghezzi, Corporate & Foundations coordinator di Azione contro la fame. “Attraverso il gioco e l’impegno condiviso, promuoviamo stili di vita più sani e sosteniamo comunità vulnerabili nel mondo”. Dai dati raccolti emerge un alto livello di soddisfazione tra i partecipanti: il 100% ha espresso feedback positivi, mentre l’82% ha evidenziato un rafforzamento del legame all’interno del proprio team. Il 97% ha dichiarato la volontà di partecipare anche alla prossima edizione. “La Challenge dimostra che attraverso strumenti digitali, spirito innovativo e impegno collettivo è possibile generare un cambiamento duraturo”, ha concluso Simone Garroni, direttore generale di Azione contro la fame.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /