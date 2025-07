Commissione Ue: ridurre del 90% emissioni di gas a effetto serra entro il 2040. Von der Leyen, “obiettivo realistico”

La Commissione europea ha proposto oggi una modifica della normativa comunitaria sul clima che fissa per il 2040 l’obiettivo climatico dell’Ue di ridurre del 90% le emissioni nette di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990, come richiesto dagli orientamenti politici della Commissione per il periodo 2024-2029. La decisione, spiegano a Bruxelles, “darà certezza agli investitori, all’innovazione, rafforzerà la leadership industriale delle nostre imprese e aumenterà la sicurezza energetica dell’Europa”. La proposta odierna si basa sull’attuale obiettivo giuridicamente vincolante dell’Ue di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 e definisce “un modo più pragmatico e flessibile per raggiungere l’obiettivo, in vista di un’economia europea decarbonizzata entro il 2050”. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha commentato: “Poiché i cittadini europei sentono sempre più l’impatto dei cambiamenti climatici, si aspettano che l’Europa agisca. L’industria e gli investitori guardano a noi per impostare una direzione prevedibile di viaggio. Oggi dimostriamo di sostenere fermamente il nostro impegno a decarbonizzare l’economia europea entro il 2050. L’obiettivo è chiaro, il viaggio è pragmatico e realistico”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /