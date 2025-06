Società: Roveto Ardente e Issr Marvelli, domani un incontro con Zamagni su Intelligenza artificiale e lavoro

(Foto Issr Marvelli)

Dopo il primo appuntamento del ciclo “Essere umani nell’era dell’Intelligenza artificiale: identità, lavoro e conoscenza”, promosso dalla nuova associazione Roveto Ardente – Roar, in collaborazione con l’Istituto superiore di scienze religiose “A. Marvelli” delle diocesi di Rimini e San Marino-Montefeltro, domani nuovo appuntamento in programma, alle 20,45, in via Covignano 265, a Rimini. Ospite della serata sarà Stefano Zamagni, con un intervento dal titolo: “L’Intelligenza artificiale e il futuro del lavoro: tra opportunità, diseguaglianze e nuove competenze”.

Economista di fama internazionale, già presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali e dell’Agenzia per il Terzo Settore, Stefano Zamagni è professore a contratto presso l’Università di Bologna e uno dei più autorevoli esponenti dell’economia civile in Italia. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti e onorificenze.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza.